Già solo a pronunciarla, la parola balera ha un sapore retrò che riporta indietro nel passato, a un'epoca in cui le relazioni erano meno mediate (e inquinate) dalla tecnologia, a balli di gruppo sulle note del liscio, ad amori che potevano accendersi e spegnersi nello spazio di una notte. Con La notte è piccola per noi Gianfrancesco Lazotti si immerge in quell'atmosfera che sembra perduta e che invece resiste (come nel locale in cui il film è ambientato, la Balera Romana sulla Nomentana), per proporre un'efficace ritratto di varia umanità contemporanea.

Film corale che ha tra gli interpreti Michela Andreozzi, Andrea Sartoretti, Thony, Cristiana Capotondi, Francesca Reggiani e Philippe Leroy, mette in moto una danza delle solitudini che coinvolge personaggi diversissimi e tra loro sconosciuti: il pugile fallito, il ladro, il maresciallo, la cantante, la cameriera, le professoresse. Un racconto con un cuore pulsante e qualche ingenuità, che è anche un omaggio a Ettore Scola.

LA NOTTE È PICCOLA PER NOI DIRECTOR'S CUT

di Gianfrancesco Lazotti



