«Già negli scorsi giorni avevamo denunciato l'incapacità del X Municipio di valorizzare a pieno il Lido di Ostia proprio al culmine della stagione estiva. Un'incapacità che si manifesta, oltre che nella poca attenzione al decorso urbano e nella pulizia delle spiagge, anche in una progettazione piuttosto carente e poco organizzata della movida notturna. Un lungomare perfetto per ospitare eventi, manifestazioni culturali e concerti serali». Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino FI, Davide Bordoni. «Quest'anno però - aggiunge - si è preferito puntare tutto sullo show evento del Rally di Roma al costo di paralizzare Ostia. Un evento che sebbene previsto non è stato adeguatamente pianificato, nè apportando risorse alla polizia locale nè rispettando commercianti e residenti, senza contare l'assenza di un reale incentivo al turismo balneare. Prima di gettare Ostia nel caos si doveva valutare meglio l'impatto della manifestazione».

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

