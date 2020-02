Ghirelli: «Il calcio in stadi vuoti per noi non ha alcun senso»

ROMA - Partite a porte chiuse? Tutti d'accordo, o quasi. È contrario ad esempio il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: «Noi come Serie C, possiamo anche allungarci e giocare durante il periodo degli Europei al contrario della serie A. Abbiamo deciso di riorganizzare il campionato nelle finestre aperte perché vogliamo giocare con il pubblico per dare due ore di felicità in un momento complesso, perché il calcio senza pubblico non ha senso e infine perché il trend positivo che abbiamo registrato nel girone d'andata si mantenga nonostante queste difficoltà. Se ci sarà un centimetro di possibilità di giocare a porte aperte noi lo faremo, poi non saremo noi a decidere».

I TIFOSI - La parte più interessata alla vicenda sono ovviamente i tifosi. Molti si sentono parte difesa, altri lesa. Chi è titolare di abbonamento o di un biglietto per Juve-Inter ad esempio, infatti, non ha diritto al rimborso come previsto dalle condizioni di vendita pubblicate sul sito del club all'articolo 6. Una doppia beffa che ha portato l'Autorità Garante ad un provvedimento verso la Juve e altre 10 società di serie A tra cui Roma, Inter e Atalanta. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA