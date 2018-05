Ghetto, la rivolta è differenziata

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiIn principio fu una sperimentazione tecnologica attesa quella della differenziata nel Ghetto ebraico della Capitale, l'area attorno al Portico d'Ottavia dove vivono 760 persone. Sacchetti intelligenti con l'ausilio di microchip. «Quando Roma sarà pulita? Nel quartiere ebraico è già realtà», rispose a dicembre scorso la sindaca Raggi sul caos rifiuti. «L'86% di rifiuti differenziati raggiunto», fece poi sapere il Campidoglio. Ma a farsi un giro per il Ghetto, i buoni propositi sembrano già svaniti.In via di S. Ambrogio, ad esempio, davanti la sede di Ama, i residenti sono infuriati per la raccolta in realtà mai decollata. Hanno appeso cartelli ai muri sotto le proprie abitazioni spiegando a chi lascia in modo indisturbato lì i sacchetti che i punti mobili di raccolta si trovano altrove. Ce l'hanno su con la municipalizzata capitolina gli abitanti della strada anche per l'inciviltà sotto i loro occhi: «Vengono qui a buttare rifiuti di ogni tipo e l'Ama non sanziona, non c'è controllo», dice una residente. L'immondizia gettata all'esterno in ogni dove non si conta, da piazza delle Cinque Scole a via Paganica, accanto ai mucchi di plastica negli angoli lontani dalle zone di raccolta. «Un modo più rapido per disfarsene da quando vige il nuovo sistema», commenta Giovanni T., un altro abitante. Quello che prevede calendari che, in teoria, dovrebbero richiedere un minore impegno delle famiglie rendendo più facile la loro vita, permettendo un più efficiente impiego di mezzi. Invece, per ora, rimangono anche parecchi sacchi grigi di indifferenziata vicino ai locali e si moltiplicano le segnalazioni di rallentamenti sulla raccolta di cartone e vetro. Se per quasi 800 cittadini già i problemi sono notevoli, chissà cosa ci si potrà aspettare dopo il completamento dei prossimi step che interesseranno oltre 500 mila romani. Dal 14 maggio è, infatti, scattata la consegna dei kit per la differenziata nei Municipi VI e X, da Fontana Candida ad Axa. Municipi che hanno più abitanti di una media città italiana. Nei prossimi giorni si arriverà a Tor Bella Monaca e Dragona.Ma Ama è già al lavoro per estendere la novità pure ai quartieri di San Lorenzo e Trastevere, e ai Municipi VIII e IX entro la fine dell'anno. L'obiettivo ultimo resta fissato al 2021: portare questo nuovo sistema di raccolta in tutta la città. D'obbligo fare i debiti scongiuri.