Gettavano bombole del gas nei cassonetti: denunciati

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale mentre smaltivano una partita di rifiuti speciali conferendoli all'interno dei cassonetti riservati alla raccolta della carta: due cittadini italiani, P.S. e F.T., sono stati denunciati per raccolta, trasporto e smaltimento illeciti di rifiuti speciali pericolosi. Gli agenti del reparto operativo coordinamento e supporto del Comando generale della Polizia Locale, durante un servizio di controllo nella zona di Tor Tre Teste, hanno notato due persone intente a disfarsi di alcuni rifiuti, tipobombole, prelevandoli da un veicolo Piaggio Ape e gettandole all'interno di un cassonetto destinato alla raccolta differenziata della carta e del cartone. La pattuglia, dopo aver identificato i due uomini, ha accertato la presenza di 23 serbatoi sotto pressione (qualificate poi come «bombole a pressione Park»), per un peso complessivo di circa 160 kg di rifiuti. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno constatato anche l'assenza delle autorizzazioni necessarie per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, nonchè del prescritto formulario di identificazione delle merci trasportate, la cui natura al momento è oggetto di analisi da parte degli organi competenti. Gli agenti, dopo aver fatto rimuovere i rifiuti illecitamente già gettati nel cassonetto ai responsabili, hanno provveduto al sequestro del veicolo Piaggio Ape e di tutti i rifiuti speciali pericolosi rinvenuti. I due uomini, di 41 e 38 anni, sono stati denunciati per i reati ambientali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi.