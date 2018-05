Getta la figlia dal viadotto e si uccide

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoHa trascinato la bambina di 12 anni sulla A14 per ucciderla gettandola giù dal viadotto con un volo di 40 metri. Era la figlia che aveva avuto dalla moglie, morta poco prima cadendo dalla finestra di casa, al terzo piano, a Chieti. L'uomo, dopo 7 ore in bilico dallo stesso cavalcavia, sul viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo in provincia di Chieti, si è poi gettato nel vuoto, morendo anche lui sul colpo. Si chiamava Fausto Filippone, di 49 anni, ed era dirigente della Brioni: ieri si è reso protagonista dell'ennesima strage famigliare, dove sono rimaste vittime innanzitutto Marina Angrilli, 52 anni insegnante di lettere in un liceo scientifico di Pescara, e sua figlia. Visto che anche la morte della donna, deceduta in mattinata al pronto soccorso, secondo le prime ipotesi potrebbe essere imputabile alla responsabilità dell'uomo che in quelle 7 ore in bilico su una manciata di centimetri al di là del guard rail, non faceva che gridare «Scusa, scusa».Quella richiesta di perdono probabilmente era rivolta alla compagna, a cui aveva ucciso anche la figlia morta sul colpo dopo quel terribile volo di 40 metri. A nulla sono serviti i tentativi di mediazione con gli esperti giunti sul posto, tra cui carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, e con i famigliari del cinquantenne che non ha dato ascolto neanche alla sorella e al fratello: si è lasciato cadere nel vuoto o forse ha perso l'equilibrio proprio mentre i vigili del fuoco stavano allestendo un gommone di salvataggio a circa 30 metri sotto di lui. Prima di cadere ha urlato: «Non gonfiate quel coso». Poi lo schianto. Una domenica folle, l'ennesima giornata di terrore, che ha visto morire un'intera famiglia o quel che ne restava.riproduzione riservata ®