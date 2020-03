Gestori che non rispettano i divieti, clienti ammassati e rischio contagio dilagante per la movida romana. Ecco allora che entrano in azione i vigili urbani. Solo ieri dieci sono stati i gestori denunciati per inottemperanza alla chiusura, oppure nel caso di ristoranti e bar, per il mancato rispetto dell'obbligo di distanza interpersonale di un metro tra i clienti.

Gli agenti del I Gruppo ex Trevi e del Gssu, durante le verifiche, hanno scovato alcuni locali, siti nelle principali piazze e vie tipiche della movida nel Centro Storico capitolino, pieni di gente nonostante dovessero essere chiusi, oppure con giovani che consumavano pasti e bevande gomito a gomito. Nei confronti dei responsabili, oltre alla denuncia, verrà inoltrata comunicazione al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA