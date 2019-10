Gestire l'artrite Va attivata la rete reumatologica della Sicilia

PALERMO - Per migliorare la gestione e l'assistenza ai pazienti siciliani, colpiti da artrite reumatoide, bisogna attivare e rendere operativa il prima possibile la rete reumatologica regionale. Per perfezionare la qualità e l'aspettativa di vita bisogna anche accelerare i tempi delle diagnosi precoci e favorire la medicina di precisione. È quanto emerso dal convegno regionale MOMAr Sicilia, che si è svolto a Palermo.

L'evento è stato reso possibile grazie al contributo educazionale non vincolante di Bristol-Myers Squibb. «L'artrite reumatoide colpisce in totale 30mila siciliani - affermano i proff A.Ferrante e R. Foti, Referenti Scientifici di MOMAr Sicilia -. Il Progetto della Rete risale al 2012 e chiediamo sia realmente attuato. Vuole creare una corretta e virtuosa integrazione tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale». «Ogni singolo caso di patologia presenta delle peculiarità - aggiungono i professori Pistone e Provenzano, Referenti Scientifici di MOMAr -. Spesso i malati sono nel pieno della loro fertilità, a volte dobbiamo trattare persone in sovrappeso o obese, a forte rischio cardiovascolare, con precedenti infezioni o interessati da altre malattie».(A.Cap.)

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

