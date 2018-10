Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gestione illecita di rifiuti e scarico abusivo di reflussi industriali, sono le accuse rivolte a un romano di 29 anni, amministratore di un'autodemolizione, nella zona della Borghesiana. La notizia è stata diffusa nella tarda mattinata di domenica quando, durante le consuete attività di controllo i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Roma, hanno scoperto che l'uomo raccoglieva e demoliva veicoli fuori uso per poi provvedere al commercio dei pezzi di ricambio usati e non solo. Nel corso dell'ispezione i militari hanno ritrovato rifiuti pericolosi all'interno dell'area di oltre 3000 metri, senza che vi fossero le dovute autorizzazioni. Per questo tutta l'area è stata posta sotto sequestro, mentre l'amministratore dell'autodemolizione è stato denunciato a piede libero.