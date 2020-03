Germano, Marinelli e i D'Innocenzo così Roma ha conquistato Berlino

Il made in Italy ha conquistato il 70° Festival di Berlino: dal direttore di origini torinesi (Carlo Chatrian) a uno dei giurati (Luca Marinelli), fino ai due Leoni d'argento portati a casa da Elio Germano (miglior attore per Volevo nascondermi, nella foto) e dai registi gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo (migliore sceneggiatura per Favolacce, in sala dal 16 aprile, interpretato peraltro dallo stesso Germano). La romanità dirompente dei tre artisti vincitori ha conquistato il sofisticato evento tedesco, quest'anno ancora più elitario e intellettuale del solito.

I due cineasti 31enni, figli di un pescatore di Tor Bella Monaca, hanno detto che storie come Favolacce, un racconto dark di periferia che contagia i bambini con le brutture del mondo, «non le realizzi mai per ottenere consensi né compiacere ma per essere autentici verso se stessi» e infatti, nel loro stile spontaneo e irriverente, si sono poi detti «ti amo» stringendo l'ambita statuetta.

Sotto lo smoking, Germano ha mostrato la t-shirt con il volto del pittore Antonio Ligabue, che interpreta in questo toccante biopic e durante la premiazione ha dedicato il riconoscimento «a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati, tutti i fuori casta».

E dopo la cerimonia di chiusura ha lanciato quello che ha ribattezzato un inno alla vita: «Stiamo vivendo ha ribadito - un contagio molto forte e pesante e che sta facendo tantissimi danni e non parlo del Coronavirus ma della paura che sta creando una psicosi devastante e resta uno strumento per controllare i popoli. L'antidoto è la cultura: dobbiamo ricominciare a spegnere telefonini, accendere i cervelli e riaprire cinema e teatri perché ci aprono gli occhi».

