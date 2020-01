Germanico, ritratto

SPAZIO TRITONE

Nel bimillenario della morte di Germanico (19 dC-2019), principe ereditario, discen- dente della dinastia giulio- claudia e prematuramente scomparso, la Fondazione Sorgente Group espone

Il ritratto di Germanico

(I sec. d.C. in marmo pario) fino al 28/02, in un allestimento curato da Paola Mainetti con Valentina Nicolucci, curatrice per l'Archeologia.

Via del Tritone 132, lun- ven, ore 10,30-18,30,

ingr. libero

Poeti estinti

PALAZZO MERULANA

Un ciclo poetico di grande succeso del 2019, La setta dei poeti estinti, torna con i nuovi incontri 2020: sabato e domenica, due serate dedicati all'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Nel corso degli incontri verrà spiegata la vicenda del libro e del suo autore e verranno lette alcune pagine scelte da Mara Sabia ed Eilio Fabio Torsello.

Via Merulana 121, sabato e domenica, ore 19, ingr. 15 euro, prenotazione 0639967800

Alle origini di Roma

TEATRO ARGENTINA

Il Teatro di Roma riprende il ciclo di appuntamenti, alla sesta edizione, Luce sull'archeologia, 8 incontri alla scoperta delle Origini di Roma, miti, popoli, culture con Massimiliano Ghilardi, Andreas M. Steiner Claudio Strinati. Domenica alle 11 il primo incontro, poi 26/01, 9 e 23/02, 8 22/03, 19 e 21/04.

Largo di Torre Argentina, 10 euro, teatrodiroma.net

