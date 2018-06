Germania e Brasile: chi esce?

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Per due super potenze del calcio mondiale è il giorno della paura. Brasile e Germania sono in bilico nei loro rispettivi gironi, rischiano di uscire clamorosamente, ma in 90 minuti possono ripartire alla grande e rimettersi in corsa per vincere il titolo.Brasile-Serbia è come un playoff. Un dentro-fuori classico che il ct Tite vuole in qualche modo rendere meno teso: «Sappiamo di dover vincere e non guarderemo gli altri. La Serbia è forte tecnicamente e fisicamente, dovremo tenerla lontano dalla nostra area». Poi, la formazione. Niente turn-over. «Giocheranno gli stessi», troppo importante la posta in palio per qualche esperimento. «Ci sarà Neymar, lui è forte fisicamente e sta migliorando partita dopo partita, dopo l'infortunio al ginocchio. Ma le nostre sorti non sono legate a lui».E a chi gli chiede se il Brasile sentirà la pressione di una sfida così delicata, Tite risponde chiaro: «Siamo la Selecao e siamo abituati a giocare match con tali pressioni. Dalla Svizzera a oggi siamo migliorati moltissimo e faremo una grande partita».Loew, invece, parla chiaro, come sempre, e spinge la sua Germania. «Contro la Corea del Sud so solo che dobbiamo vincere e con due gol di scarto per essere tranquilli. Altro non mi interessa; certo, sapremo in tempo reale di Messico-Svezia, ma io sarò concentrato solo sulla mia partita», spiega il ct tedesco. Sugli avversari asiatici ha le idee chiare: «Di loro temo il contropiede e non voglio che la squadra perda mai palla a centrocampo. Sono velocissimi». Forte, infine, la sua dichiarazione sul Var: «E' un aiuto per gli arbitri e ai Mondiali è utilissima. Io sono molto favorevole».Resta nell'aria la possibilità che le due super big, cinque titoli mondiali in due, si affrontino già negli ottavi. La prima del girone E troverà la seconda del girone F, difficile ma non impossibile. E, considerando il ricordo del terribile 7-1 per i tedeschi nella semifinale di Brasile 2014, sarebbero scintille.