Germania all'ultimo respiro: Olanda ko 3-2

Massimo Sarti

MILANO - Emozioni a non finire alla Johann Cruijff ArenA di Amsterdam nel gruppo C di qualificazione ad Euro2020: rimonta dell'Olanda da 0-2 a 2-2 sulla Germania, capace però di prendersi il 2-3 ed i tre punti all'esordio nel girone grazie a Schulz al 90'. In precedenza i tedeschi si erano portati in doppio vantaggio con Sané al 15' e Gnabry (gran destro a giro) al 34'. Nella ripresa riscatto orange grazie a De Ligt (difensore dell'Ajax che piace a mezza Europa, Juve compresa) al 48' e Depay al 63'. Olanda inchiodata a 3 punti e raggiunta dalla Germania. In testa al raggruppamento c'è l'Irlanda del Nord, a punteggio pieno grazie al 2-0 sull'Estonia e al 2-1 ottenuto in extremis ieri sulla Bielorussia, sempre a Belfast.

Nel finale anche la Polonia ha risolto a Varsavia la pratica Lettonia: 2-0 con sigilli di Lewandowski al 76' e dell'ex capitano del Toro Glik all'84'. Dopo la rete decisiva di giovedì in Austria è rimasto a secco il milanista Piatek, sostituito all'87' dal napoletano Milik. Nel gruppo G Polonia a quota 6. A 4 punti Israele (4-2 sull'Austria con tripletta dell'ex palermitano Zahavi) e Macedonia, capace di fermare sull'1-1 la Slovenia .

Sorpresa nel gruppo E, con i vice campioni del Mondo della Croazia in vantaggio al 13' con l'ex viola Rebic, ma battuti 2-1 a Budapest dall'Ungheria. Debutto vincente del Galles: 1-0 sulla Slovacchia di Skriniar, Kucka ed Hamsik. Infine, nel gruppo I, comodo 0-2 a Cipro del Belgio (Hazard, Batsuhayi), in testa da solo a punteggio pieno. Kazakistan-Russia 0-4 e San Marino-Scozia 0-2 nelle altre gare.

