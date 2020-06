George Orwell non è uno dei suoi scrittori preferiti, o meglio, non tra i primissimi. Eppure, è il grande saggista britannico, vissuto nella prima metà del secolo scorso, la pietra di paragone che ha usato Gianni Clerici nel suo nuovo attesissimo romanzo. Quello del tennis, come ama definirsi il narratore lombardo, si è misurato in qualche modo con 1984 di Orwelll, scritto nel 1948. Un libro che ha fatto epoca, come il suo Grande fratello. E il romanzo di Clerici, 2804. La dittatura delle donne, è un omaggio a quell'opera, anche se brilla di luce propria, futuristica, fantasiosa, bellissima. Leggendo, quel mondo del domani, dominato da robot e da Amazzoni, con la figura dell'uomo in clamorosa regressione, conquista. Come del resto ogni lavoro da sempre dello Scriba. (M.Lob.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

