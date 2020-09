Genoa choc, positivi in 14 tra calciatori e dirigenti

Genoa choc e serie A di calcio nel panico. Diffuso un comunicato in cui il club ligure specifica che «dopo gli accertamenti del lunedì il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tesserati tra componenti team e staff». Un enormità rispetto ai precedenti e ora trema anche il Napoli che proprio domenica ha giocato e vinto con il Genoa al San Paolo. Dal club rossoblu viene anche precisato che tra i 14 casi segnalati ci sono quelli già conosciuti di Perin e Schone. Gli altri nomi non sono stati resi noti. Sabato prossimo il Genoa dovrebbe giocare in casa contro il Torino in campionato, ma dopo la notizia di ieri tutto potrebbe diventare relativo. Intanto, sempre ieri, dieci calciatori della Premier League sono risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati «tra lunedì 21 settembre e domenica 27». Anche l'Inghilterra del calcio trema.

