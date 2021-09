Gennaio: cinque. Febbraio: otto. Marzo: due. Aprile: quattro. Maggio: otto. Giugno: cinque. Luglio: tre. Agosto: sei. Settembre: otto. Cosa scatta nella testa di un uomo per agire, o foss'anche reagire, in maniera tremenda, al punto di uccidere? Deborah, Rossella, le ultime due. E Victoria, Roberta, Tiziana, Teodora, Alexandra Non le conoscevo. Forse erano caratteri difficili, forse no. Magari avevano comportamenti esasperanti, aggressivi. Oppure erano bravissime e gentilissime persone, chi lo sa. Ma niente, niente, niente mai rende lecito pensare che uccidere possa essere un'opzione.

Nessuna se l'è mai andata a cercare, la violenza di genere esiste, ed è mostruosa figlia anche di chi vuol ragionare sul fatto che forse un assassino è meno assassino se è stato provocato. La violenza di genere non può, neanche ipoteticamente, essere giustificata da alcun motivo. Fossi un uomo mi offenderei moltissimo a sentirmi associato a un mio simile che può essere così folle da non trattenersi, anche nella rabbia più nera, dal percuotere, ferire, violentare, ammazzare. Non è la vittima a dover disinnescare. È l'assassino a doversi fermare prima.

(brillisevuoi@leggo.it)



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA