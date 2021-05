Genitori litigano sulla scuola, il giudice fa decidere al figlio

Il padre voleva per lui una scuola privata, per affinare l'inglese, ricevere il miglior insegnamento possibile e vedere il figlio impegnato sui banchi a tempo pieno. La madre, viceversa, preferiva che ad accoglierlo fosse un istituto pubblico, lo stesso frequentato dalle sorelle maggiori e in grado di garantirgli il tempo per le lezioni pomeridiane di musica. Visto che marito e moglie, separati da tempo, non riuscivano a decidere una linea comune sul destino scolastico del figlio undicenne, il giudice ha stabilito che fosse proprio il ragazzino a disegnare la strada del suo futuro. E lui ha detto che voleva andare in una scuola media pubblica. Il fatto è accaduto in un comune del Veronese: a dover dirimere la lite è stato il collegio del Tribunale presieduto da Lara Ghermandi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 05:01

