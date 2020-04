GENERAZIONE DI FENOMENI

Fausto Moretti

Tra le tante realtà domestiche che ci sta mostrando questa situazione anomala da postazione obbligatoria in difesa dal virus, una delle più interessanti è la capacità adattiva degli adolescenti.

VITA DA TEEN AGER. Prima di tutti e più di tutti, i nostri ragazzi sanno comunicare al di fuori delle mura domestiche, pur rimanendo comodamente piazzati sulla sedia della propria cameretta. Quello che per gli adulti è diventata una necessità (call, telelavoro, smart working), per i quindicenni è solo l'applicazione estesa di una quotidianità già fatta di WhatsApp, videogiochi on line, appuntamenti di gruppo al cellulare. A tutto spiano.

ADULTI DISADATTATI. E così, mentre i genitori vivono con difficoltà la segregazione e l'impossibilità di uscire a cena con gli amici o recarsi al cinema, per i giovani tutto questo è spesso surrogato dall'aver trasportato tutto dentro casa negli anni scorsi; il loro mondo, senza che noi adulti fossimo riusciti a percepirlo con chiarezza, è cambiato giorno dopo giorno con una regolarità a cui abbiamo assistito impotenti, senza comprenderne la portata. Le considerazioni che ci hanno accompagnato quando li vedevamo chattare con il compagno di classe anziché scendere nella piazzetta o riunirsi a casa come facevamo noi a nostri tempi, sono le stesse che oggi gli permettono di sopravvivere senza difficoltà malgrado l'età sia dominata da ormoni impazziti. Eravamo preoccupati per loro dell'impatto della quarantena e scopriamo con stupore che il loro mondo continua a vivere quasi senza modifiche.

INTUITO DIGITALE. Che i sofferenti siamo noi, che in alcune situazioni è proprio il loro intuito digitale (non conoscenza, intuito) a soccorrerci; sanno, meglio di noi, organizzare le consegne dei prodotti o ricercare nelle pieghe degli infiniti libri racchiusi nei cellulari. Ignari della portata storica dei cambiamenti che si prospettano, continuano a vivere nella loro bolla virtuale. Per i nostri figli le relazioni sociali negli anni della digitalizzazione non si sono fermate. A noi spetta il compito di imparare finalmente qualcosa da loro. Abbiamo creato un mondo virtuale di cui le nuove generazioni si sono impossessate e nel quale noi, gli inventori, ci districhiamo con difficoltà.

FARSI GUIDARE. In questo particolarissimo momento, il mondo vivo è li dentro. Accettiamo di farci prendere per mano da loro e farci guidare nei corridoi del virtuale. Ci tornerà utile anche quando ricominceremo a viaggiare per strada.

