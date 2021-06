Generazione 56k nostalgia anni 90

Ferruccio Gattuso

L'amore ai tempi della Rete: come ci siamo arrivati? Ce lo spiega Generazione 56K, la nuova serie da giovedì su Netlfix. Creata dal team napoletano The Jackal, ideata da Francesco Ebbasta e dall'head writer Davide Orsini, Generazione 56K vede un gruppo di giovani al centro Daniel e Matilda (Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli) alle prese con relazioni all'epoca dei social e del qui e ora dell'iper-connessione.

«Doveva essere un romanzo, ma sarebbe stato pessimo spiega Ebbasta Ne è nata una serie ambientata tra Procida e Napoli, e tra un passato anni Novanta, quando Internet cominciava a cambiare tutto a colpi di modem, fino ad oggi, quando la risposta su whatsapp deve essere immediata sennò ci sale l'ansia». Riprendersi il tempo, darsi tempo e, chissà, innamorarsi pure: è questo lo sforzo di Daniel, creativo del web critico verso il suo mondo. Nel cast, due altri volti noti di casa The Jackal: Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Il finale aperto dice già tutto: ci sarà una seconda serie.

