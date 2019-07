Gemelli, la vigilanza interna blocca il ladro dei pazienti

Gli anziani non autosufficienti erano le sue vittime preferite. Riusciva a confondersi tra i parenti in visita ai malati del policlinico Gemelli per rubare i portafogli agli anziani ricoverati. Senza alcuno scrupoli, il cinquantaquattrenne finito in manette si era intrufolato nella stanza dove era allettata una donna di 90 anni.

L'atteggiamento sospetto del ladro non è passato inosservato agli addetti alla vigilanza del nosocomio romano, che hanno chiamato in carabinieri. Gli uomini del nucleo radiomobile, con un' indagine lampo sono riusciti ad individuare ed a stringere le manette ai polsi del vampiro dei reparti di degenza. Una piaga, quella dei furti ai degenti che interessa tutti gli ospedali romani, con una media di quindici episodi al giorno denunciati alle forze di polizia ed ai vigilantes in servizio di controllo.

Si tratta di figure criminali specializzate a colpire solo in ambienti sanitari. Si mimetizzano tra visitatori e pazienti, spesso si travestono da infermieri o da portantini. I portafogli e i gioielli, fedi nuziali compresi, sono gli oggetti che vengono trafugati con maggiore facilità. Spesso i malati si accorgono di essere stati depredati solo a distanza di tempo quando ormai il ladro è scappato. Poliziotti e carabinieri in borghese, spesso vengono impiegati nella prevenzione e nella repressione di questo grave fenomeno, che provoca danni psicologici a chi lo subisce.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

