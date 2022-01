Gelo in classe, la preside del Newton chiama la Polizia

Studenti in dad per colpa del covid? No, per colpa del freddo.

Accade al liceo Newton, dove l'intera succursale è chiusa con le classi in dad perché i termosifoni sono fuori uso. E il caso finisce in procura: «Da martedì l'intera succursale è in didattica a distanza spiega la preside Cristina Costarelli - per il riscaldamento rotto, segnalato dal 7 gennaio. Oggi procederò ad un esposto alla Polizia contro la Città Metropolitana per interruzione di pubblico servizio: i ragazzi non possano fare lezione in presenza con una temperatura di 8 gradi». Nella sede centrale la temperatura è sui 16 gradi, ma gli alunni restano lo stesso con il cappotto: per l'areazione anti-covid si tengono le finestre aperte. Per lo stesso motivo stanno con sciarpa e guanti in classe anche altri istituti dal liceo Machiavelli al Luigi Einaudi, all'istituto comprensivo Stefanelli e al Benedetto Croce : «Gli studenti si stanno congelando denuncia Luca Ianniello della Rete degli studenti medi - la temperatura in classe in genere arriva ad essere tra i 13 e i 14 gradi». (L.Loi.)

