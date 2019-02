Gelo addio, nel weekend assaggio di primavera

Una veloce perturbazione che lambisce il Sud solo per la giornata odierna, poi l'alta pressione sarà protagonista assoluta del fine settimana sull'intero territorio del Belpaese. Anzi, tra sabato e domenica ci sarà un vero assaggio di primavera prima al settentrione e poi anche al meridione.

Insomma, il gelo sembrerà un lontano ricordo grazie a questa robusta area di alta pressione di matrice nord-africana che tenderà a estendersi e persistere fra l'Europa occidentale e centrale abbracciando così anche le nostre regioni settentrionali, dove il tempo resterà stabile con temperature diurne oltre la media e quota dello zero termico che si porterà intorno ai 3000 metri. Sulle regioni centro-meridionali, invece - sottolineano gli esperti di Meteo Expert - oggi insisteranno ancora fredde correnti settentrionali che favoriranno degli annuvolamenti soprattutto sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia: ma le condizioni di stabilità (da domani) produrranno i loro effetti (sole e temperature in aumento) anche al Centro-Sud.

