Gattuso ordina: «Milan, avanti tutta»

Luca UccelloMILANO - Avanti anche in Europa League. Parola di Rino Gattuso pronto a strappare la qualificazione in coppa dopo il quarto posto in campionato. «Dobbiamo fare una grande partita a Siviglia contro il Betis per andare avanti nel gruppo. Non si tratta di chi è favorito o meno. Dobbiamo qualificarci per la fase a eliminazione diretta. Noi dobbiamo arrivare al nostro obiettivo».Le assenze? «Abbiamo provato a fare un qualcosa di nuovo che ci dovrebbe dare compattezza. Nessun alibi, scenderà in campo la squadra migliore. Loro possono cambiare a livello numerico due attaccanti, ma non la loro idea di gioco. Dobbiamo essere bravi ad affrontarli con coraggio». Higuain? «Non è al massimo, sta lavorano, speriamo di averlo». Spazio ancora una volta a Cutrone che guiderà l'attacco del Milan. «Negli ultimi mesi è migliorato tanto. Si muove molto meglio di qualche mese fa, ha grandi margini di miglioramento. Giocando con Higuain, Suso e Calhanoglu può solo migliorare a livello tecnico. Deve migliorare nei movimenti d'attaccante, non solo a livello d'istinto».«Non c'è bisogno di parlare di riscatto. Abbiamo sbagliato la partita all'andata, veniamo in uno stadio molto caldo, con una squadra che ci può mettere in difficoltà. Noi ci giochiamo tanto. A domenica e alla Juve ci penseremo dopo. Questo gruppo è consapevole della partita fatta due settimane fa. Non li abbiamo sottovalutati. Speriamo di fare una partita diversa rispetto a quella fatta a San Siro».Certamente le vittorie «ti fanno allenare meglio, fanno pesare la palla molto meno. C'è un bel clima, l'entusiasmo ci fa lavorare in modo più tranquillo. Adesso bisogna recuperare qualche giocatore importante, aiutando qualche giovane a entrare meglio in campo».riproduzione riservata ®