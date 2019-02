Gattuso: «Niente scherzi con l'Empoli»

MILANO - «Ci sarà da soffrire». Rino Gattuso lo sa. L'Empoli e Iachini vengono a San Siro stasera per giocarsela e negli quattro anni ci sono riusciti sempre. Il bilancio è di una sola vittoria per il Milan (29 agosto 2015, 2-1 per il Diavolo), un pareggio e due sconfitte per la formazione rossonera, l'ultima nel 2017. «Con Iachini non si scherza. Non regalo niente a nessuno». Insomma, Ringhio avverte: «Non dobbiamo mollare di una virgola. Occorre dare continuità a quello che stiamo facendo. Nell'anno e mezzo della mia gestione al Milan non siamo mai riusciti a dare continuità quando serviva. Dobbiamo farlo adesso». Un invito a dare ancora qualcosa di più se possibile. Un Milan quarto in classifica con l'obiettivo di arrivare terzo e vincere la Coppa Italia. Non male. Ma non bisogna mollare niente. Voglio vedere con l'Empoli lo stesso atteggiamento dei primi minuti giocati con il Cagliari».

Non vuole complimenti («Li vivo male»), difende il gesto di Simeone («È sanguigno») e le donne che parlano di calcio e di tattica: «È mia moglie che mi fa la formazione», scherza Gattuso che poi si fa serio sul suo futuro al Milan. Vorrebbe aprire un ciclo al Milan come Ancelotti? «Oggi non si può programmare nulla. Bisogna capire chi vuole rimanere al Milan e chi no. Con Leo e Paolo siamo in buone mani». (L.Ucc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA