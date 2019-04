Gattuso gioca la carta Paquetà

Luca Uccello

MILANO - Non resta che vincere al Milan di Gattuso questa sera davanti a 60 mila cuori rossoneri (oltre 4mila i tifosi della Lazio presenti a San Siro). Vincere per raggiungere la finale di Coppa Italia, passare il turno per ritrovare quella fiducia che dalla sconfitta dal derby (oltre un mese fa) è praticamente scomparsa.

Una squadra condizionata dagli ultimi risultati, dalla classifica e da un quarto posto in condivisione con l'Atalanta. Il momento è delicato e a Milanello Leonardo, Maldini e Gazidis non hanno fatto mancare la loro presenza a tecnico e giocatori. «Non sarà una partita infuocata, ma dobbiamo fare di tutto per non subire gol. Sarà difficile, non bisogna sbagliare la partita e regalare una grande gioia ai tifosi». Vincere in maniera pulita, senza più nessuna polemica perché «due settimane fa ci sono state tante polemiche, deve essere uno spot del calcio italiano». Una semifinale già vissuta dal Milan e da Gattuso: «L'anno scorso è passato, dobbiamo guardare al presente. Contro la Lazio sono sempre partite tirate. Partiamo dallo 0-0, è una gara da giocare. Andare in finale sarebbe importantissimo, servirà una grande prestazione». Certamente una prestazione diversa da quella vista al Tardini: «Nel primo tempo di Parma, abbiamo giocato a bassa intensità. Non è un problema di modulo, ma come scendiamo in campo. Abbiamo regalato il primo tempo sabato, ci dobbiamo rifare». Su Paquetà si riversano le speranze di Rino pronto a rilanciarlo dal primo minuto, pronto ad affidarsi alle sue indiscusse qualità. «Mi piace avere giocatori che mi possono dare affidabilità e Lucas può essere l'uomo in più. Lui arriva da un infortunio, ma ci sta che ora possa partite titolare».

