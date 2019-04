Gastroenterologia, medicina di precisione

ROMA - Ha chiuso i battenti a Roma il Congresso nazionale delle malattie digestive organizzato dalla Federazione italiana delle società delle malattie dell'apparato digerente (FISMAD). Il Congresso riunisce annualmente le 3 più importanti Società scientifiche della specialità: l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO), la Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE) e quest'anno anche le altre società che si occupano di malattie dell'apparato digerente per un totale di oltre 2 mila partecipanti. Tra i vari argomenti trattati c'è stato spazio per la medicina di precisione: «Oggi il nuovo approdo è la stratificazione del rischio, che ci consente di prevedere l'andamento di una malattia cronica in un determinato paziente, e quindi di mettere in campo diverse strategie di sorveglianza. Questo avviene ad esempio nei pazienti con cirrosi epatica», spiega Domenico Alvaro, presidente SIGE.(A.Cap.)

