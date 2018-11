Gascoigne a processo per violenza sessuale

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Un nuovo scandalo scuote il mondo dello sport e questa volta l'ennesima accusa a sfondo sessuale vede protagonista un ex calciatore dalla vita già piuttosto travagliata come Paul Gascoigne. L'ex stella di Lazio, Tottenham e Newcastle è finito nuovamente nei guai con l'accusa di aver violentato una donna. Da anni in lotta contro la dipendenza dall'alcol, il 51enne Gascoigne lo scorso 20 agosto, mentre si trovava su un treno della tratta York-Durham, in Inghilterra, avrebbe «toccato in modo inappropriato» una donna. Gesto che ha portato all'incriminazione e al conseguente processo che comincerà il prossimo 11 dicembre. Un bel problema per Gazza, uomo dall'affascinante passato ma dal presente nerissimo.Ma l'inglese è solo l'ultimo calciatore alle prese con un'accusa a sfondo sessuale. In Gran Bretagna ancora sono indignati per il caso di Adam Johnson, ex calciatore del Manchester City e del Sunderland, condannato per aver intrattenuto rapporti sessuali con una 15enne. Ha avuto trascorsi in Italia, invece, Amantino Mancini (ex di Roma, Inter e Milan), il brasiliano che si è preso una condanna di oltre due anni per violenza sessuale e lesioni personali fatte a una ragazza conosciuta a una festa di un altro grande del calcio internazionale, Ronaldinho. In passato rogne anche per Edgar Davids, accusato di molestie e maltrattamenti dalla compagna Sarah (assolto), per Patrick Kluivert, sospettato di stupro di gruppo prima del suo passaggio al Milan (scagionato) e per Robinho. Quest'ultimo è stato accusato due volte. La prima quando militava al Manchester City, poi durante la sua avventura al Milan (condannato dal Tribunale di Milano a 9 anni per violenza sessuale di gruppo).Grande clamore anche per i pasticci commessi, nel 2010, dai francesi Frank Ribery e Sidney Govou, tirati in ballo dall'allora escort minorenne Zahia Dehar (assolti). Senza dimenticare il recentissimo caso CR7, l'attuale giocatore più forte del mondo, accusato di violenza sessuale da una donna del Nevada e con inchiesta riaperta negli Usa. Ora nella rete ci è finito pure Gazza.riproduzione riservata ®