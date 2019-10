Garth Speight

MUSEI TORLONIA

Il giardino delle meraviglie metet in mostra l'universo artistico del Maestro canadese, da sempre abituato ai paesaggi verdi della sua terra di origine. Qui 50 dipinti in acrilico che celebrano la Natura tra ninfee, iris bianchi e blu, uccelli acquatici, fiori di campo, boschi di betulle, crisantemi.

Musei di Villa Torlonia, Dipendenza della Casina delle Civette, via Nomentana 70, fino al 19/01/20, 6 euro, info 060608

L'enigma del reale

GALLERIA CORSINI

Per la prima volta a Roma sono esposte le più significative Nature morte della collezione di Geo Poletti, storico dell'arte, connoisseur, pittore e collezionista, famoso per il suo occhio e giudizio infallibile, che formò la sua raccolta dagli anni Cinquanta del Novecento.

Gallerie Nazionali di Arte Antica, via della Lungara 10, fino al 2/02/20, 12 euro, barberinicorsini.org

