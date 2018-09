Garrett in tour nei palasport «Il mio violino suona il rock»

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«I miei concerti? Montagne russe, un ottovolante musicale». Così David Garrett, il violinista tedesco 38enne famoso in tutto il mondo per aver fuso il repertorio classico con la musica pop, ha presentato Explosive Live 2018, il suo primo tour nei palazzetti italiani. Sono 4 le date in ottobre: il 17 al Palalottomatica a Roma, il 19 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 20 al Mediolanum Forum di Milano e il 21 al Palaonda di Bolzano. «Il genere crossover spiega Garrett, che ha debuttato come violinista a soli 9 anni esiste da sempre. Anche Bach ha riarrangiato Vivaldi, solo che oggi nella musica c'è più varietà. Nei live propongo paesaggi sonori, da Purple Rain alla Quinta di Beethoven. Il mio mito? Paganini. Ma ascolto anche i Coldplay e Bruno Mars». (E. Cos.)