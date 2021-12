Garbatella, officina data alle fiamme: ipotesi dolosa

Due incendi nel giro di poche ore e a pochi isolati di distanza. Il primo, di probabile natura dolosa, si è verificato in un'officina meccanica per motocicli alla Garbatella, in via Enrico Cravero. Le fiamme hanno distrutto alcuni scooter e la parte esterna della serranda. I carabinieri che erano di pattuglia per il controllo del territorio hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di via Ostiense, che hanno domato le fiamme. Gli investigatori dell'Arma, delegati per le indagini dalla procura, hanno ascoltato il titolare dell'attività che ha dichiarato di non aver mai subito minacce, né di avere sospetti. Qualche ora prima, i pompieri erano già intervenuti in via Ardeatina dove - a causa di una fuga di gas - c'era stata un'esplosione in casa che ha innescato un rogo. La proprietaria è rimasta ferita. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

