GARBATELLA CHOC

Enrico Chillè

Prima il malore, poi la corsa in ospedale e, infine, la clamorosa scoperta: un bambino di appena 19 mesi è stato ricoverato d'urgenza per una intossicazione da hashish. Dopo gli esami dei medici ed un blitz della polizia nell'abitazione, è scattata la denuncia per i genitori, un 39enne e una 25enne, e l'arresto per due zii, fratelli minori della madre del piccolo, uno dei quali è minorenne.

Il bambino, residente nel quadrante Sud di Roma, nel quartiere della Garbatella, era stato ricoverato nella prima serata di sabato dopo essersi sentito male. La mamma, di 25 anni, inizialmente aveva deciso di portarlo al pronto soccorso del San Camillo, sulla circonvallazione Gianicolense, ma poi, su decisione dei medici, il piccolo è stato trasferito al Policlinico Gemelli, in zona Trionfale. Dopo aver accertato l'intossicazione da sostanza stupefacente, i medici del San Camillo avevano immediatamente avvertito gli agenti del commissariato Colombo, che hanno effettuato una perquisizione nella casa dove il piccolo vive con i genitori e i due zii materni. Nel corso del blitz dei poliziotti, sono stati rinvenuti due etti di cocaina, alcune dosi di hashish, un bilancino di precisione e un coltellino a serramanico, probabilmente utilizzato per il taglio e la preparazione della droga in dosi singole. A quel punto, i due zii materni del bambino, uno dei quali è minorenne, hanno ammesso le loro responsabilità, dichiarando di essere i possessori della droga, e sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I genitori del bambino, entrambi italiani, sono invece stati denunciati per lesioni.

Ad occuparsi delle indagini del caso è la Polizia di Stato: è probabile che il bambino abbia ingerito inavvertitamente l'hashish dopo averlo trovato in giro per la casa, ma gli investigatori ora stanno cercando di capire se i genitori sapessero dell'attività illecita condotta dai due zii. Il piccolo, che ha poco più di un anno e mezzo, resta ricoverato in prognosi riservata e le condizioni restano gravi, ma fortunatamente i medici del Policlinico Gemelli lo hanno dichiarato fuori pericolo.

riproduzione riservata ®

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA