Garbatella, arriva l'Ama Ma è caos a Corso Francia

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaL'indirizzo di posta elettronica rifiuti@leggo.it continua a ricevere mail senza sosta e le buone notizie si alternano a quelle cattive. In tanti lettori ci ringraziano perché dopo aver pubblicato le loro foto di denuncia i loro quartieri sono stati ripuliti, come Garbatella (immagine 3). Ma l'emergenza continua. Se in tante zone di Roma l'iniziativa di Leggo sta ottenendo risultati, infatti, per altre non basta. «Sempre corso Francia - ci scrive Bruno O. - la situazione peggiora di giorno in giorno (7)». E purtroppo continuano ad arrivarci anche mail come questa, di Andrea M.: «Situazione ormai disperata per mio suocero disabile che, con una grave menomazione alla gamba, è ormai costretto a spostare le buste d'immondizia per poter entrare in auto, tra l'altro parcheggiata nel posto riservato ai disabili (6)».Altri lettori ci scrivono di una situazione d'emergenza che non è legata solo alle ultime settimane, quando la raccolta dei rifiuti è stata rallentata dal maltempo e dallo sciopero Ama di novembre. Per loro le grane vanno avanti da mesi. «Segnalo il disservizio nel ritiro porta a porta zona Via della Scrofa (foto 4): il vetro, ad esempio, non viene ritirato da settembre», ci scrive Fiammetta C.Un'emergenza trasversale che non fa sconti a nessuno, da Roma Nord a Roma sud, come vi abbiamo mostrato in queste settimane. Un'emergenza legata anche alla raccolta indifferenziata che a Roma stenta a ingranare, ed è ancora ferma al 44%.Le immagini più assurde che ci sono arrivate nelle ultime ore vengono anche da Tiburtina (5), Sant'Eustachio (4), Centocelle (2) e Cinecittà (1). Come potete vedere le foto mostrano cassonetti stracolmi e sacchi dell'immondizia gettati ovunque per strada. Il relativo odore ve lo potete immaginare da soli.Continuate a inviarci le vostre foto di denuncia ma anche gli aggiornamenti positivi, quando le zone vengono ripulite, noi continueremo a pubblicarle. Il Natale è alle porte e la festività porterà, com'è noto, una produzione superiore nella città di Roma. Un intervento pianificato delle autorità competenti per gestire l'emergenza è sempre più indispensabile.riproduzione riservata ®