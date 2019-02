«Garantiti gli stipendi ai dipendenti»

«La sindaca Raggi ci ha rassicurato: gli stipendi dei lavoratori non sono in discussione ed entro la fine del mese sarà risolto il confronto con le banche». Natale Di Cola, segretario generale Fp Cgil, si è detto soddisfatto dell'incontro di ieri mattina con la sindaca Raggi ma ha spiegato che i sindacati dei dipendenti Ama non abbasseranno la guardia sul futuro dell'azienda.

«Lo stato di agitazione rimane, i lavoratori sono stanchi di questa situazione critica: c'è incertezza sul futuro e la metà dei mezzi a disposizione sono fermi. I dipendenti di Ama devono essere coinvolti nelle decisioni riguardanti l'azienda» - spiegano anche i colleghi Marino Masucci (Fit Cisl) e Massimo Cicco (Fiadel) - «Il nuovo Cda dovrà approvare il bilancio e un nuovo piano industriale, altrimenti non si potranno fare nuovi investimenti né assunzioni. Questa situazione di stallo va avanti da troppo tempo e danneggia non solo gli ottomila dipendenti di Ama, ma tutti i cittadini romani».(E. Chi.)

