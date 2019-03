Garantita la pulizia degli ospedali

Un intero giorno di stop, Roma rischia il caos nella raccolta dei rifiuti. Con lo sciopero di oggi, infatti, incroceranno le braccia anche gli operatori dell'Ama e la raccolta della spazzatura potrebbe andare ulteriormente in tilt, rispetto a quanto sta già accadendo nelle ultime settimane. Con la protesta indetta per la Giornata internazionale della donna, infatti, gli interventi sulle strade salteranno e dovranno essere recuperati nei giorni a venire, accavallandosi inevitabilmente e rallentandone l'efficienza. Per limitare i disagi, come sempre accade in concomitanza di uno sciopero, l'azienda ha attivato le procedure per assicurare i servizi minimi. Verranno quindi garantiti il pronto intervento, la raccolta delle pile, dei farmaci e delle siringhe abbandonate, la pulizia dei mercati rionali e di quartiere e la raccolta dei rifiuti prodotti dalle case di cura, dagli ospedali e dalle caserme. In sciopero all'interno di Ama, oggi, anche gli operatori del settore funerario: anche in questo caso sono stati predisposti i servizi minimi essenziali, per evitare che il servizio si paralizzi del tutto.(L. Loi.)

