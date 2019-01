Garantiranno maggiore sicurezza

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ecco alcune immagini delle nuove banchine bus che stiamo realizzando in città per garantire maggiore sicurezza agli utenti del trasporto pubblico». Sono queste le parole di Virginia Raggi, che ha annunciato le nuove installazioni in diversi quartieri della città. La sindaca di Roma ha descritto il tipo di lavori che sono in atto e in quali aree si stanno svolgendo. Poi la Raggi conclude parlando di «un lavoro che, ricordo, continua costantemente per favorire l'uso del trasporto pubblico, a vantaggio di tutti».Parole condivise dall'assessora capitolina alla Mobilità della Giunta Raggi, Linda Meleo, che ha parlato in aggiunta di decoro e sicurezza: «Con questi obiettivi abbiamo aperto nuovi cantieri per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola per gli alunni di 14 istituti scolastici. Interventi che rientrano nel progetto la città che vorrei, lanciato dall'assessorato e realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, pensato proprio per le periferie».(A. Str.)riproduzione riservata ®