GANG SGOMINATA

Emilio Orlando

Gli stranieri, gli adolescenti e le persone più deboli erano le loro vittime preferite. Li aggredivano in gruppo, minacciandoli e ferendoli con il collo di una bottiglia. Erano soprannominati L'arancia Meccanica del litorale. Tanta violenza scaricata contro gli indifesi. Quando qualcuno reagiva lo pestavano a sangue, lasciandolo a terra privo di sensi ed in fin di vita.

Almeno nove le rapine che secondo i detective del commissariato di Anzio, la banda di quattro ventenni ha messo a segno nella zona compresa fra Lavinio e Latina. Domenica sera la svolta investigativa, dopo l'ennesimo colpo, questa volta messo a segno alla stazione ferroviaria di Nettuno nei confronti di un ragazzo pakistano ospite di un centro d' accoglienza. I poliziotti dopo aver ricevuto la richiesta d' aiuto della vittima si sono messi sulle loro tracce e li hanno bloccati dopo un inseguimento dove è stata anche ingaggiata una sparatoria contro l' auto utilizzata dai banditi per la fuga.

Dodici i colpi di pistola che la polizia ha sparato alle ruote ed al cofano della Fiat Punto che li aveva speronati poco prima per guadagnarsi la fuga. Le manette, per le accuse di rapina, furto e danneggiamento di beni dello Stato, resistenza lesioni a pubblico ufficiale detenzione di attrezzi atti allo scasso sono scattate ai polsi del ventitreenne Salvatore Manto, del coetaneo Matteo Sabatini, di Lazzar Mhatan Irinel, cittadino romeno di 19 anni e di Nizar Ghardi di un anno più grande. La banda di rapinatori, tutti già segnalati alle forze dell'ordine, pochi giorni prima aveva anche danneggiato alcune autovetture civetta della guardia di Finanza di Nettuno parcheggiate davanti la caserma. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Velletri stanno indagando su rapine dalle modalità di esecuzione analoghe, dove ragazzi molto giovani venivano rapinati anche dei vestiti e delle scarpe.

Al vaglio della polizia anche una feroce aggressione ad un altro pakistano avvenuta a Lavinio dove una decina di persone oltre a rapinarlo lo hanno picchiato fratturandogli gravemente il setto nasale e la mandibola.

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

