Gandini: «Monchi vuol vincere ogni anno»

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non torno al Milan». Lo chiarisce subito Umberto Gandini, ormai ex amministratore delegato della Roma. Il dirigente, intervistato ieri da Radio 24, si sente ancora giallorosso e ha mandato un segnale su Dzeko: «Edin faticava all'inizio della stagione scorsa e ha faticato all'inizio di questa. Si lamentava all'inizio della stagione scorsa, si è lamentato all'inizio di questa. È una cosa che non puoi controllare». Il fatto che Edin sia tornato sul mercato non è un caso. Gandini si sente però di aver lasciato la Roma in buone mani: «Monchi è a Trigoria per provare a vincere ogni anno. Ho lavorato con lui poco più di una stagione, è un grandissimo professionista. È facile riconoscere un campione del mondo della Francia e portarlo nel tuo centrocampo, ma è difficile andare a cercare Cengiz Under e dimostrare, dopo 6 mesi in cui l'hai difeso, che è diventato un giocatore molto importante. Questo è Monchi. Lui è qui per cercare di far diventare la Roma stabilmente una squadra che provi a vincere tutti gli anni una delle competizioni a cui partecipa. Ma non per questo quelli che perdono hanno fallito una stagione. La Roma è attrezzata, anche se onestamente pensavo che potesse partire meglio. Siamo rimasti un po' sorpresi dal punto di vista negativo. Parlo ancora al plurale perché sono molto fresco». Sul suo futuro: «Purtroppo ho lasciato Roma, ma non torno al Milan per una serie di motivi. Sono sul mercato, mi piacerebbe un top club europeo».(F. Bal.)riproduzione riservata ®