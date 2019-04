Gallo Belotti lancia il Toro in Europa

MILANO - La notte accende la speranza anche al Frosinone. Infinito silent check: attesa da record prima che Daniel Ciofani potesse (al minuto 103') battere il rigore della prima vittoria in campionato del Frosinone al Benito Stirpe: 3-2 sul Parma dopo le reti di Pinamonti (13'), Barillà (18'), Valzania (47'pt) e Ceravolo (rigore al 58'). Per i ciociari ancora un refolo di speranza di salvezza. Quello che fa fatica ad avere il fanalino di coda Chievo, impegnato stasera alle 19 a Reggio Emilia nel primo posticipo odierno. Per il Sassuolo targato Roberto De Zerbi tre punti importanti per uscire dalle zone a rischio della classifica.

Alle 21 l'Atalanta, a Bergamo contro il Bologna, si giocherà la possibilità di portarsi da sola a -1 dalla quarta piazza del Milan. Intanto bergamaschi (e la Lazio) sono stati raggiunti dal Torino: 2-1 granata sulla Sampdoria con doppietta di Belotti (34' e 46'pt). Inutile la rete blucerchiata all'83' di Gabbiadini.(M.Sar.)

