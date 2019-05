Galleria Giovanni XXIII, finiti i lavori Luci a led intelligenti e sensori hi-tech

Flavia Scicchitano

Riapre la galleria Giovanni XXIII. Il tunnel, che era stato chiuso lo scorso 8 aprile per lavori di ammodernamento dell'impianto di illuminazione, torna nuovamente percorribile in direzione Pineta Sacchetti. E per gli automobilisti arriva un sistema innovativo con luci a led intelligenti e sensori hi-tech. Ad annunciarlo l'assessorato ai Lavori pubblici del Municipio XIV. Riaperta la galleria in direzione Pineta Sacchetti dopo il completamento della nuova illuminazione a led si legge sulla pagina Facebook del gruppo pentastellato - Finalmente un intero tunnel della galleria illuminato con impianto a norma di legge che sarà preso in carico manutentivo da Acea Illuminazione Pubblica. I lavori sono stati anticipati al periodo Pasquale per ridurre i disagi durante l'estate 2019 quando saranno svolti gli interventi sul tunnel parallelo in direzione Foro Italico. I lavori, riferisce Acea, hanno riguardato la trasformazione di 420 lampade su circa 1,5 km di galleria; la sostituzione di oltre 4 km di cavo elettrico unipolare; la rimozione di 3,6 km di preesistenti tubolari metallici di illuminazione. La chiusura della Galleria di Roma Nord, nel tratto che da via Mario Fani a via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti, aveva mandato letteralmente il traffico in tilt. Nonostante la decisione di riprogrammare i lavori durante le feste, con le scuole chiuse e la città semivuota, code chilometriche e viabilità a rilento hanno congestionato tutto il quadrante della città. La chiusura della galleria Giovanni XXIII impedisce la mobilità, non c'è possibilità di muoversi in automobile se non facendo ore di traffico, anche solo per 300 metri - aveva denunciato la vice presidente dell'Assemblea regionale Pd Lazio, Ileana Argentin - Noi residenti del territorio non riusciamo neanche ad uscire con la macchina neanche dal cancello se non dopo una buona mezz'ora di fila. Ma questa volta in poco meno di un mese i lavori si sono conclusi con l'attivazione del nuovo sistema di illuminazione. Il tunnel parallelo, quello in direzione Foro Italico, verrà chiuso, per lo stesso tipo di intervento, durante l'estate proprio per ridurre al minimo i disagi legati al traffico.

