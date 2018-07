Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GaleffiVILLA ADAIl cantautore romanotra i più apprezzati della scena indie contemporanea apre la settimana di concerti di Roma incontra il mondo. Scrittura catchy dalle mille sfumature sonore, canzoni sfacciate e pop, elegantemente intrise di vita quotidiana, di amori totali e rimandi letterari. Guest Mox.Via di Ponte Salario 28, oggi alle 21, 10 euro+dp3288128609 villaada.orgMarcello PanniGIARDINI FILARMONICAÈ la voce narrante, insie- me ai solisti di Imago Sonora ensemble in Musica, parole e disegni: omaggio a Francesco Pennisi con la rara esecuzione di Carteggio (1974-76) elegante partitura dell'artista siciliano.Via Flaminia 118, oggi dalle 20, 10 euro, 063201752OperaCamionBIBLIOTECA R. NICOLINIRigoletto on the road con il tir del Teatro dell'Opera di Roma in piazza per la regia di Fabio Cherstich.Via Mazzacurati 76 (Corviale), oggi alle 21, accesso libero