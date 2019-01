Galatasaray all'ultimo assalto per Caicedo

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ultimi giorni di mercato e Simone Inzaghi spera ancora nel colpo a sorpresa. Ceduto Caceres alla Juve, con Basta fuori dalla lista della Serie A e Patric infortunato, il tecnico sulla destra è rimasto con il solo Marusic che contro Napoli e Juve è fuori per squalifica. Tare domenica ha aperto alla possibilità che arrivi qualcuno: Zappacosta resta un sogno, piace Ristovski dello Sporting Lisbona ma la trattativa è tutt'altro che semplice; Djava Anderson, prestato alla Salernitana potrebbe essere la pista low cost dell'ultima ora ma il diesse Tare potrebbe avere per le mani un altro giocatore mai nominato fino a oggi. Ieri nuovo assalto del Galatasaray per Caicedo ma c'è troppo poco tempo per trovare un sostituto; Basta va verso Bologna. Ieri la ripresa a Formello: out Lukaku, Inzaghi ha riabbracciato Marusic che nei giorni scorsi aveva accusato un problema all'anca.Tifosi. La Nord non sarà giovedì a San Siro per solidarietà con la curva dell'Inter squalificata. (E.Sar.)