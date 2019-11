Gaia Saitta

TEATRO BASILICA

Porta in scena Mi sa che fuori è primavera, dall'omonimo libro di Concita De Gregorio: la storia di Irina Lucidi alla quale il marito sottrasse le figlie gemelle di sei anni. L'uomo si uccise a febbraio 2011 e le bimbe non vennero più ritrovate. Regia di Giorgio Barberio Corsetti.

P.za di Porta S. Giovanni 10, da oggi all'8/12, bigl. 7-15 euro, 3929768519

RO.ME - MUSEUM

FIERA DI ROMA

Seconda edizione di RO.ME Museum Exhibition, fiera su musei, luoghi e destinazioni culturali. Lo spazio espositivo di settore più esteso d'Italia (oltre 9.000 mq) verrà inaugurato dal convegno Il racconto museale e l'uso del digitale alla presenza dei direttori dei musei italiani e del Ministro Dario Franceschini. In programma 50 panel e worksop, 150 speaker, 7 eventi speciali.

Via Portuense 1645, da oggi a venerdì, ingr. gratuito con registrazione sul sito fieraroma

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

