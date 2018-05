Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gaffe storica dal ministero dell'Istruzione. Nei test Invalsi distribuiti ai bambini della quinta elementare, Antonio e Cleopatra furono infatti sconfitti nella battaglia di Anzio. Niente di più falso.Lo scontro fu combattuto nel 31 a.C. ad Azio, in Grecia. La storica battaglia è stata confusa con un altro evento, accaduto questa volta realmente ad Anzio, ma nel 1944: ovvero lo sbarco degli alleati.Un errore che non è passato inosservato e sui social si è scatenata la polemica, ma anche l'ironia. Antonio e Cleopatra stavano in vacanza a Zoomarine e non ce l'hanno detto, scrive un utente. Poi c'è chi aggiunge: Anche loro avevano il problema del parcheggio. C'è poi chi scherza sul fattore storico: Ma chi ha scritto il quiz, gira per il Ministero col cappello da Napoleone? e chi la butta sul quotidiano: Io a Anzio sempre andata col treno, da Termini è un attimo. L'istituto Invalsi ha subito precisato che si tratta di un refuso, ma il web non perdona e la presunta vacanza balneare di Antonio e Cleopatra continua a divertire gli utenti a suon di hashtag. (A.Str.)riproduzione riservata ®