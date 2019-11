Gabriele Pignotta in scena con il suo Toilet al teatro Garbatella, da domani a domenica. Dopo il successo di Non mi hai più detto ti amo con Lorella Cuccarini e Gianpiero Ingrassia e di Che disastro di commedia, e la vittoria al Giffoni Film Festival col suo ultimo film Otzi e il mistero del tempo, Pignotta gioca la carta della chicca d'autore con uno spettacolo pop, ispirato a una storia vera.

Il sipario si apre su un uomo che guida, distratto da una telefonata di lavoro. Deve andare al bagno, si ferma in una piccola area di servizio di una strada secondaria di provincia. Sempre al telefono, non memorizza dove si trova esattamente. Entra in bagno fa quello che deve fare, ma quando va per uscire la porta non si apre. È uno scherzo? No. La porta non si apre, nessuno sembra esserci lì fuori e nessuno sa dove si trovi.

Inizia così un bizzarro one man dramedy nel quale il protagonista, isolato dal resto del mondo, inventerà buffe strategie per rimanere lucido e poter uscire. Si susseguono velocemente una serie di ironiche trovate che lasciano presto spazio a qualcosa di più profondo. Fino a quando il protagonista non prenderà una decisione inaspettata...

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

