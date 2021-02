Gabriele, campioncino di corsa a ostacoli per vincere l'handicap

Cristina Montagnaro

Gettare il cuore oltre l'ostacolo. È il motto di Gabriele, campioncino di atletica, specialità: corsa a ostacoli. Ha 13 anni è di Ostia e ha la sindrome di down e dal 2017 si allena con impegno e partecipazione. Si allaccia le scarpette da ginnastica e ogni settimana si cimenta tra: corsa, salti e capriole. Oggi, a causa del Covid, i suoi allenamenti si sono un po' diradati, ma non si è certo fermato. Ogni giorno frequenta la scuola media Istituto comprensivo Viale Vega, a Ostia e aspetta con ansia il sabato per potersi allenare.

LE PRIME DIFFICOLTÀ

«Per molti la vita è un'autostrada. Per noi invece è stata una mulattiera d'alta montagna: stretta, ripida, insidiosa, piena di curve. Gabriele è un ottimo ostacolista, nello sport come nella vita - confida il papà Paolo - è nato il 30 ottobre 2007, pochi giorni dopo aver perso mia madre e pochi giorni prima di perdere mio padre. Entrambi erano stati coinvolti in un incidente stradale in Piemonte. Vivevo quei giorni con uno stato d'animo in cui angoscia, rabbia, tristezza e preoccupazione si mescolavano insieme. Ero con il cuore in Piemonte ma cercavo di non far trasparire nulla a mia moglie che si apprestava a partorire. Non ho grandissimi ricordi di quel giorno. Gabriele era piccolissimo, sembrava un bimbo prematuro con gli occhi un po' a mandorla. Lo portarono immediatamente via. Passammo giorni d'angoscia. Poi arrivò il responso: sindrome di down. Siamo molto credenti, l'accettammo. Le settimane successive furono durissime, Gabriele aveva anche altri tipi di patologie».

LO SPORT COME RINASCITA

«Fu durissima, è ancora durissima. Oggi Gabriele è un ragazzino con un sorriso che illumina ogni cosa che guarda. Un combattente con una passione infinita per l'atletica leggera. È un ottimo ostacolista, credo che la vita gli abbia insegnato proprio questo, a non mollare di fronte a nulla anche davanti a ostacoli che nessuno penserebbe di poter superare».

Oggi Gabriele è seguito dalla Fondazione Roma Litorale che insieme ai terapisti lo affiancano 6 giorni la settimana. A causa del Covid è stato uno dei primi a sperimentare le terapie a distanza con ottimo successo. Ilde Plateroti, presidente della Fondazione Roma Litorale afferma: «Con lui lavoriamo 6 giorni a settimana, ci stiamo concentrando principalmente sul potenziamento cognitivo utilizzando giochi interattivi. È un bambino curioso, brillante. Per questo durante le terapie abbiamo inserito degli intervalli musicali. Il prossimo passo saranno invece le autonomie. Quindi andare al bar, acquistare le cose da solo, utilizzare i soldi, andare sui mezzi. Ma anche gli affetti, riconoscere gli stati d'animo e il rapporto con l'altro sesso».

