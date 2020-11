G20: «Accesso equo per tutti ai vaccini»

«Non lesineremo alcuno sforzo per assicurare un accesso equo per tutti» ai vaccini, alle cure e alla diagnostica per il Covid-19. Lo si legge nel comunicato finale del G20, dove si precisa che «un'estesa immunizzazione è un bene pubblico». Il premier Giuseppe Conte, che si appresta a gestire la presidenza italiana, al via il 1° dicembre, ha sottolineato che «la minaccia rappresentata dal cambiamento climatico ci hanno già portato a un bivio, che determinerà se siamo in grado di costruire un futuro sostenibile», aggiungendo che la pandemia non deve influire «sulla determinazione ad affrontare queste sfide». Il presidente Usa Trump ha invece affermato che l'accordo di Parigi era ingiusto per gli Stati Uniti che, negli ultimi quattro anni, hanno fatto «incredibili passi in avanti» sul clima.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA