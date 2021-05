FUZATO 6

Guarda i tiri di Brozovic e Vecino come se la porte non fosse la sua. Poi si oppone d'istinto per evitare la goleada

KARSDORP 6

Puntuale davanti, ma lascia spesso la stazione deserta in balia degli interisti. Ultimo a mollare (42' st Perez ng)

MANCINI 5

Buchi a San Siro. Imbarazzante come si oppone a Vecino sul 2-0, poi prova a farsi perdonare. Non ci riesce.

KUMBULLA 5

Lukaku è già al Gate per l'Europeo. L'albanese lo fa passare senza nemmeno perquisirlo

SANTON 4,5

Volevo nascondermi, ma qui non si vince il David. Solo figuracce come quando si perde Darmian sul vantaggio. Ritorno amaro

DARBOE 5

Pregi e difetti di avere vent'anni. Va su tutti i palloni, ma in fase di copertura è decisamente ingenuo. Finale nel pallone (43' st Peres ng)

CRISTANTE 5

Questo continuo fluttuare tra diverse zone di campo gli ha provocato il mal di mare tattico. Non trova la posizione giusta (31' st Villar 5: impalpabile sul tris nerazzurro)

PEDRO 4

Anarchia che non fa rima con fantasia. Tutto fumo e niente sostanza. Come spesso gli capita da quando è a Roma (1' st El Shaarawy 5,5: un assist per Pellegrini e qualche buona intuizione. Non bastano)

PELLEGRINI 5,5

Inizia con un paio di sventagliate pregevoli. La voce grossa fatta col Crotone però viene fatta abbassare subito da Barella e compagni. Mai davvero pericoloso

MKHITARYAN 6

Segna, crea pericoli. Fa il suo. Ma non trascina quasi mai i compagni. Servono leader

DZEKO 6,5

Quando tocca il pallone sa come coccolarlo, e lo dimostra quando serve Mkhitaryan e quando coglie l'incrocio dei pali

FONSECA 4,5

Fa tenerezza vedere la Roma risparmiata dall'Inter già campione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA