FUZATO 6,5

Due uscite basse e due risposte a mano aperta nel momento più duro. Sicuro, almeno ieri

KARSDORP 6,5

Non ha il furore dei giorni di battaglia ma è puntalissimo sul fondo e non soffre patemi dietro

IBANEZ 6

Inizio in affanno su Ounas, poi gioca di anticipo e dimostra che contro le piccole è quasi insuperabile. Poi il consueto problema fisico (1' st Juan Jesus 6)

KUMBULLA 6

Duello di fisico e spigolosità con Simy. Ma l'airone nigeriano non è in giornata e lui ne approfitta

REYNOLDS 5

Da foglio rosa. Deve ancora studiare tanta teoria per poter vestire questa maglia. Ingessato e impaurito (14' st Santon 6: semplice, pulito)

DARBOE 6,5

Aprite i porti, perché ragazzi così possono dare molto anche alla serie A. Personalità nel costruire, difendere e attaccare. Piccolo calo nella ripresa (35' st Bove ng: segnatevi pure questo nome. Dall'Appio Latino con furore)

CRISTANTE 6

Ha più libertà con Darboe dietro, non sempre la sfrutta a dovere (35' st Zalewski ng)

PEDRO 6

Segnali di ripresa e recuperi di sacrificio. Davanti alla porta però pare aver perso la cattiveria (21' st Pastore 6: risvegli)

PELLEGRINI 7,5

Suggeritore alla Cyrano per i compagni, implacabile davanti alla porta. E' il Lollo-day

MKHITARYAN 7,5

In penombra per quasi un'ora, poi accende la luce di colpo tra assist e gol. Rinascita armena

MAYORAL 7

Il solito castiga-piccole con due gol che lo fanno lievitare a doppia cifra. Inoltre coglie di testa la traversa e mostra il solito gioco di smistamento

FONSECA 7

Imbottisce la Roma di riserve e regala una vittoria facile facile che se non altro preserva il settimo posto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

