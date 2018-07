Fusione nucleare, Zingaretti: «Stop ai ricorsi»

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Guerra di ricorsi sulla sperimentazione nucleare destinata a Frascati: Puglia e Abruzzo premono in tribunale per aggiudicarsi il sito da 500 milioni di euro. Il Tar sospende tutto: a rischio i finanziamenti europei ora in fuga dall'Italia. E Zingaretti scrive ai colleghi Emiliano e D'Alfonso.La città di Frascati infatti, nell'aprile scorso, è stata individuata dall'Enea come sede italiana più vicina agli standard richiesti per ospitare la Divertor Tokamak Test facility, Dtt, il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare: un hub europeo di ricerca sull' energia nucleare pulita. Frascati ha avuto infatti da una commissione di valutazione il punteggio più alto seguito da Cittadella della Ricerca in provincia di Brindisi e Manoppello a Pescara. Ma ora tutto potrebbe saltare e non solo per Frascati: le regioni Puglia e Abruzzo, infatti, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio sull'assegnazione del Dtt, chiedendo di rivedere la graduatoria. Il Tar del Lazio ha quindi sospeso l'individuazione del sito Enea bloccando di fatto tutte le procedure per avviare la ricerca: «L'avvio di un contenzioso sulla base di cavilli scrive il presidente della Regione Lazio in una lettera aperta ai governatori Michele Emiliano della Regione Puglia e Luciano D'Alfonso della Regione Abruzzo - porterà infatti a un'interruzione del processo e, infine, a un unico risultato certo: perdere l'investimento europeo. Quindi, perdere tutti». Il progetto Dtt per la fusione termonucleare è un laboratorio scientifico-tecnologico fra i più grandi d'Europa e prevede investimenti pubblici e privati per 500 milioni di euro oltre all'impiego di centinaia di ricercatori di tutta Italia.(L. Loi.)