FURTO PRIORITARIO

Ida Di GraziaUn piano studiato nei minimi dettagli, un travestimento semplice ma efficace e una fuga tra le strade di Roma che si è conclusa con l'arresto. Un 32enne romano, T.M., con diversi precedenti è stato arrestato mercoledì per rapina a mano armata. L'uomo, fingendosi postino con tanto di scooter, pettorina e casco giallo delle Poste italiane, è entrato in una farmacia di via Monti Tiburtini e sotto la minaccia di una pistola ha rubato circa 400 euro.Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto poiché i dipendenti della farmacia sono riusciti ad attivare l'allarme direttamente collegato con la Sala Operativa, attraverso il sistema «Secur Shop», il video allarme antirapina nato dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e diverse Associazioni di categoria, tra cui anche Federfarma, dando la possibilità di intervenire tempestivamente agli agenti, in tempo reale con una sinergia tra Sala Operativa ed il personale operante su strada. Il rapinatore è fuggito a bordo dello scooter delle Poste ed è partito un rocambolesco inseguimento tra auto e pedoni che si è concluso nei pressi di Piazza Gimma, a due passi da Viale Libia.Durante la fuga il rapinatore si è scontrato contro alcuni mezzi in sosta e per ben due volte contro la volante della Polizia che lo seguiva, caduto a terra, nonostante l'inutile resistenza, è stato immobilizzato tra gli applausi dei passanti. Addosso gli agenti gli hanno trovato sia la refurtiva, restituita alla farmacia, che la pistola, una scacciacani, senza tappo rosso, utilizzata per commettere la rapina. Il motorino è risultato rubato a un operatore delle Poste mentre stava effettuando il suo giro di lavoro In seguito a controlli più approfonditi negli uffici del commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, è emerso che l'uomo aveva già rapinato un'altra farmacia a Talenti, usando lo stesso travestimento e la stessa metodologia. Avendo ottenuto un buon riscontro ha pensato bene di bissare e tentare il colpo il giorno successivo, ma con un finale completamente diverso. Dopo gli accertamenti di rito, T.M. è stato accompagnato in carcere a Regina Coeli ed è disposizione dell'Autorità giudiziaria per rapina aggravata dall'uso delle armi e ricettazione.riproduzione riservata ®